Flight Centre Travel Group Limited est un détaillant en voyages et un gestionnaire de voyages d'affaires. La société possède ses propres activités de voyages d'agrément et d'affaires dans environ 23 pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Amériques, l'Europe, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et l'Asie. La Société exploite le réseau mondial de gestion des voyages d'affaires FCM, qui s'étend à plus de 90 pays par le biais de ses entreprises et de ses licenciés indépendants. La Société opère à travers trois segments : Loisirs, Entreprises et Autres. Le segment Loisirs combine la façade des magasins de détail et les marques en ligne pour les clients de détail. Il comprend également l'activité d'expériences mondiales, qui englobe les voyages organisés, l'assistance au sol et les hôtels. Le segment Corporate comprend la marque FCM, Corporate Traveller et d'autres marques pour les clients corporate. Les autres segments comprennent les entreprises de soutien et d'approvisionnement en gros basées à Brisbane qui soutiennent le réseau mondial.

Secteur Loisirs et détente