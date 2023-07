Flinders Mines Limited (ASX:FMS) a annulé l'acquisition de Forge Resources Swan Pty Ltd auprès de BBIG Group Pty Ltd.

Flinders Mines Limited (ASX:FMS) a conclu un accord contraignant pour acquérir Forge Resources Swan Pty Ltd auprès de BBIG Group Pty Ltd pour un montant de 3,3 millions de dollars australiens le 17 janvier 2023. Flinders Mines et BBIG vont maintenant travailler ensemble pour remplir les différentes conditions de la transaction proposée, qui comprennent : l'obtention par Flinders de l'approbation du FIRB pour l'acquisition des actions de FRS ; et la réalisation par BBIG d'une restructuration interne pour donner effet à l'acquisition par étapes du projet d'infrastructure et à la conservation par BBIG des actifs détenus par FRS qui ne font pas partie du projet d'infrastructure, en notant que cette restructuration interne est conditionnée par : l'approbation du FIRB ; l'exonération de la reconstruction d'entreprise en ce qui concerne le transfert des actifs détenus par FRS qui ne font pas partie du projet d'infrastructure à une autre filiale de BBIG ; et le consentement de la Corporation aborigène de Ngarluma en ce qui concerne le transfert des actifs détenus par FRS qui ne font pas partie du projet d'infrastructure à la même filiale de BBIG.



Flinders Mines Limited (ASX:FMS) a annulé l'acquisition de Forge Resources Swan Pty Ltd auprès de BBIG Group Pty Ltd le 11 juillet 2023. La transaction proposée a été annulée parce que les conditions préalables n'ont pas pu être remplies dans les délais prévus par l'accord. À la suite de la résiliation de la transaction proposée, la société conservera le prix d'achat de 3,3 millions de dollars australiens et éliminera un engagement de dépenses d'environ 2 millions de dollars australiens par an pour les dépenses et l'entretien des tenements.