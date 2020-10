FLIR : annonce quatre nouvelles caméras thermiques portables de la gamme Exx

Les modèles E96, E86, E76 et E54 offrent une résolution thermique optimisée et fournissent des capacités d’itinérance intégrées à la caméra pour des inspections plus efficaces

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux ajouts à sa gamme Exx de caméras thermiques avancées, à savoir les modèles E96, E86, E76 et E54. Par rapport aux modèles précédents de la gamme de caméras Exx, ces nouvelles caméras offrent une résolution thermique optimisée pour des images plus éclatantes et faciles à lire, ainsi que des capacités d’itinérance intégrées à la caméra afin d’améliorer l’efficience des études de terrain. Les nouvelles caméras de la gamme Exx sont conçues pour aider les professionnels à détecter les signes précoces de problème de construction, identifier les points sensibles, dépanner les systèmes électriques et mécaniques, et prévenir les problèmes avant qu’ils ne causent des dommages entraînant des réparations coûteuses.

The FLIR E96 camera with on-camera routing capability, combined with FLIR Thermal Studio Pro software is used to identify mechanical issues on a factory floor. (Photo: Business Wire)

La caméra E96, dotée d’une résolution de 640x480 et d’un zoom numérique x8, constitue à ce jour la caméra thermique la plus avancée de la gamme Exx. Elle délivre des résultats de mesure améliorés sur la plus grande distance de cible, afin que les professionnels puissent diagnostiquer en toute sécurité les défauts électriques ou localiser des anomalies cachées à des températures aussi élevées que 1 500 degrés Celsius (2 732 degrés Fahrenheit), notamment dans les environnements industriels difficiles tels que les aciéries ou les fours métalliques à carboniser, ce qui aide à préserver le fonctionnement fluide du lieu de travail.

Pour la première fois, la FLIR Inspection Route est désormais proposée en tant que fonctionnalité standard sur chaque caméra de la gamme Exx, et s’accompagne du logiciel FLIR Thermal Studio Pro doté du module d’extension Route Creator, vendu séparément dans le cadre d’un abonnement annuel. Le pack d’itinérance complet permet aux professionnels de créer et d’exporter des itinéraires d’inspection personnalisés et préplanifiés, ce qui se révèle idéal pour les projets électriques ou mécaniques de grande envergure ou multisites.

« Les nouvelles caméras thermiques avancées de la gamme Exx permettent aux professionnels du bâtiment, inspecteurs, ingénieurs, chercheurs et employés en maintenance des installations de mener à bien encore plus de tâches que jamais auparavant avec une caméra thermique portable », a déclaré Rickard Lindvall, directeur général, Solutions Business chez FLIR. « Grâce à une résolution thermique améliorée et à des capacités d’itinérance intégrées à la caméra, la gamme Exx aide vos clients à prendre de meilleures décisions éclairées, afin d’accomplir leurs missions de manière plus efficace. »

Les modèles E96, E86, et E76 incluent la technologie d’amélioration d’images haute définition UltraMax®, ainsi qu’une optimisation du contraste grâce à des fonctions de pression sur une touche et d’agrandissement pour visionner plus en détail les images. En outre, les objectifs interchangeables AutoCal™ offrent une couverture complète des cibles proches et à distance, grâce à un indicateur de distance laser intégré qui garantit la mise au point nette nécessaire pour une mesure précise de la température.

Les nouvelles caméras de la gamme Exx sont disponibles dans le monde entier dès aujourd’hui auprès des distributeurs agréés et sur FLIR.com. Pour en savoir plus sur la gamme complète Exx de FLIR Systems, rendez-vous sur : www.flir.com/exx-series.

Jusqu’au 31 mars 2021, les clients qui achètent une caméra de la gamme Exx bénéficieront d’un pack d’essai gratuit de trois mois incluant Thermal Studio Pro et Route Creator. La suite logicielle FLIR Thermal Studio est également disponible séparément, en versions Standard et Pro, dans le cadre d’un abonnement annuel tandis que la version Starter est proposée gratuitement. Pour en savoir plus sur la suite logicielle FLIR Thermal Studio, rendez-vous sur www.flir.com/thermal-studio-suite.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense et les applications industrielles. FLIR Systems a pour vocation d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui aident les professionnels à prendre des décisions éclairées qui sauvent des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous sur @flir.

