FLIR : remporte un contrat avec la DARPA d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20,5 millions USD pour développer de nouveaux matériaux de protection révolutionnaires à des fins de défense chimique et biologique

Le programme Personalized Protective Biosystems (PPB) va permettre de créer des matériaux ayant la capacité intrinsèque de lutter contre divers agents chimiques et biologiques, du VX au chlore gazeux en passant par le virus Ebola

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé avoir remporté un contrat avec la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour développer rapidement de nouveaux matériaux dont les catalyseurs intégrés et les composants chimiques pourront permettre de combattre et de réduire les menaces chimiques et biologiques liées au contact. Les matériaux révolutionnaires seront incorporés dans des combinaisons de protection et d’autres équipements de type bottes, gants et lunettes de protection, qui peuvent être portés par les troupes sur le champ de bataille, par les experts médicaux, les travailleurs de la santé, etc. FLIR a reçu 11,2 millions USD de financement initial pour ses efforts portant potentiellement sur cinq ans, montant qui pourra atteindre une valeur maximale de 20,5 millions USD, options comprises.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210412006035/fr/

The Personalized Protective Biosystems (PPB) program will create fabrics with built-in ability to fight chemical and biological agents, from VX to chlorine gas to Ebola virus. The revolutionary fabrics being developed by FLIR Systems will be incorporated into protective suits and other equipment such as boots, gloves, and eye protection that can be worn by troops on the battlefield, medical and healthcare workers, and more. (Photo: Business Wire)

L’objectif du programme Personalized Protective Biosystems (PPB) de la DARPA est de réduire le poids substantiel et le fardeau physiologique des équipements de protection individuelle (EPI) actuels, afin que les soldats et autres spécialistes puissent exécuter leurs tâches avec encore plus d’efficacité. PPB combinera des matériaux de protection novateurs et légers avec de nouvelles technologies médicales prophylactiques qui atténueront les menaces chimiques et biologiques au niveau des barrières tissulaires vulnérables, notamment les yeux, la peau et les poumons. Le système complet permettra aux troupes et aux premiers intervenants d’intervenir sans être contraints de porter et d’utiliser des EPI qui peuvent occasionner un stress thermique et réduire le temps passé à accomplir la mission.

« Lorsque des vies seront en jeu, les futurs opérateurs portant des combinaisons PPB bénéficieront d’un avantage majeur en restant protégés contre les produits chimiques toxiques et les menaces biologiques émergentes telles que les virus dangereux », a déclaré Mark Stock, vice-président et directeur général de l’activité Systèmes de capteurs, chez FLIR. « Nous sommes honorés que la DARPA nous ait choisis pour diriger cet effort extraordinaire et novateur visant à développer des matériaux de protection, uniques en leur genre, pour les combattants et les responsables de la santé et de la sécurité publique de notre pays. »

FLIR et ses partenaires développeront un matériau prototype, l’Integrated Soldier Protective System (ISPS), qui sera testé par des laboratoires gouvernementaux. Les travaux seront effectués sur les sites de FLIR à Pittsburgh. Le contrat de l’ISPS comprend une période de base de deux ans, avec une première option de deux ans, et une option finale d’un an. Le résultat au bout de cinq ans sera une gamme de prototypes de matériaux et de vêtements de protection prêts pour la transition vers un programme de référence avalisé par le département américain de la Défense.

FLIR protège les personnes et les biens en fournissant des outils qui permettent de détecter les substances chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE) nocives. Pour en savoir plus sur les produits de détection des menaces, de FLIR Systems, visitez www.flir.com/threat-detection/.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour la défense et les applications industrielles. La vision de l’entreprise est de devenir « le sixième sens du monde » en créant et en développant des technologies aidant les professionnels à prendre plus rapidement de meilleures décisions permettant de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.flir.com, et suivez-nous sur @flir.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations faites dans le présent communiqué par Mark Stock, ainsi que les autres déclarations de ce communiqué concernant le contrat et la commande décrits ci-dessus constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l’activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et les résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles, en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, les changements des prix des produits de FLIR, la demande changeante pour les produits de FLIR, la gamme de produits, l’impact des produits et des prix compétitifs, les contraintes en termes de fournitures de composants essentiels, l’excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements en matière de contrôle des exportations aux États-Unis, ainsi que d’autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Commission des valeurs et des changes. En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l’industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date où elles sont formulées, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés au présent document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210412006035/fr/