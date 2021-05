FLIR : remporte un contrat supplémentaire de 15,4 millions USD pour fournir des systèmes de nano-drones Black Hornet dans le cadre du programme SBS de l'armée américaine

La valeur totale des commandes SBS de l’armée relatives aux systèmes Black Hornet atteint désormais 85 millions USD

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé avoir remporté un contrat supplémentaire de 15,4 millions USD pour la livraison à l'armée américaine de ses systèmes de reconnaissance personnels (Personal Reconnaissance Systems, PRS) FLIR Black Hornet® 3. Les nano-drones (unmanned aerial vehicles, UAV) avancés sont utilisés pour augmenter les capacités de surveillance et de reconnaissance des patrouilles et unités de petite taille dans le cadre du programme de détecteurs portés par le soldat (Soldier Borne Sensor, SBS) de l'armée.

À la fin de l’année 2018, l’armée américaine a commencé à acquérir des systèmes Black Hornet 3 afin de soutenir ses efforts en matière de SBS. Depuis, l’armée a passé plusieurs commandes de nano-drones FLIR totalisant plus de 85 millions USD.

Extrêmement léger, particulièrement adapté pour un fonctionnement dans des environnements contestés, presque silencieux et avec une autonomie de vol pouvant atteindre 25 minutes, le Black Hornet PRS éprouvé au format de poche retransmet à l'opérateur des vidéos en direct et des images fixes HD. Son flux d'informations fournit secrètement aux soldats une connaissance immédiate de la situation, et leur permet d’effectuer des missions plus efficacement. FLIR a livré plus de 12 000 nano-drones Black Hornet aux forces de défense et de sécurité du monde entier.

« Les systèmes sans pilote tels que notre Black Hornet fournissent une distance et une sécurité accrues aux troupes en danger, ce qui est indispensable à l’heure où les militaires intensifient leurs projets d’opérations multi-domaines », a déclaré Roger Wells, vice-président et directeur général des Systèmes sans pilote et des solutions intégrées chez FLIR. « Nous sommes honorés de voir le Black Hornet jouer un rôle intégral dans le cadre du programme Soldier Borne Sensor de l’armée. Chaque nouvelle commande témoigne de la différence qu’est capable d’offrir cette technologie sur le champ de bataille, et renforce notre engagement consistant à faire progresser la science. »

Le Black Hornet primé est conçu et construit par FLIR en Norvège. Les livraisons débuteront en milieu d’année 2021. Pour en savoir plus sur le FLIR Black Hornet PRS, consultez le site flir.com/products/black-hornet-prs/

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour la défense et les applications industrielles. La vision de l’entreprise est de devenir « le sixième sens du monde » en créant et en développant des technologies aidant les professionnels à prendre plus rapidement de meilleures décisions permettant de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.flir.com, et suivez-nous sur @flir.

Déclarations prévisionnelles

