FLJ Group Limited annonce la nomination d'administrateurs

Le 22 décembre 2023 à 23:00

FLJ Group Limited a annoncé que (i) Mme Yanan Zhou a été nommée administratrice de la société, à compter du 22 décembre 2023 ; et (ii) Mme Yue Hu a été nommée administratrice de la société, à compter du 22 décembre 2023. Mme Zhou est directrice exécutive de la division banque d'investissement de Gujia (Beijing) Technology Co. Ltd. depuis novembre 2020. Mme Zhou a été gestionnaire principale de produits financiers et assistante du PDG d'une société FinTech

nommée JianLC de 2018 à 2020. De novembre 2015 à décembre 2017, Mme Zhou a travaillé en tant que responsable de la division FinTech chez Hfax.com. Auparavant, Mme Zhou a été chef de projet principal de la division des affaires financières chez Horizon Research Group de mai 2012 à novembre 2015. Mme Zhou a obtenu une licence en journalisme en 2008 et une maîtrise en communication en 2011 à l'université de Hohai. Mme Zhou a également obtenu la qualification en matière de valeurs mobilières et la qualification en matière de fonds. Mme Hu occupe le poste de directrice financière senior à Gujia (Beijing) Technology Co. Ltd. depuis 2022. Auparavant, Mme Hu a été auditrice junior et auditrice senior chez Ernst & Young Hua Ming LLP de 2018 à 2020 et de 2020 à 2022, respectivement. Mme Hu est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université du Sichuan et d'une maîtrise en comptabilité de l'université du Texas à Dallas, obtenues respectivement en 2014 et en 2017.