Floor & Decor Holdings, Inc. : La résistance devrait casser

Floor & Decor Holdings, Inc. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 95 $.