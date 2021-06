Floor & Decor Holdings, Inc. : Techniquement solide

Données financières USD EUR CA 2021 3 224 M - 2 659 M Résultat net 2021 250 M - 207 M Dette nette 2021 3,58 M - 2,95 M PER 2021 41,5x Rendement 2021 - Capitalisation 10 084 M 10 084 M 8 319 M VE / CA 2021 3,13x VE / CA 2022 2,60x Nbr Employés 7 593 Flottant 97,7% Prochain événement sur FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. 16/06/21 Evercore ISI Consumer & Retail Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 128,38 $ Dernier Cours de Cloture 96,12 $ Ecart / Objectif Haut 45,7% Ecart / Objectif Moyen 33,6% Ecart / Objectif Bas 17,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Thomas V. Taylor Chief Executive Officer & Director Lisa G. Laube President Trevor S. Lang Chief Financial Officer & Executive Vice President Norman H. Axelrod Chairman Steven A. Denny Executive Vice President-Store Operations