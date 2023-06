Floor & Decor Holdings, Inc. : Truist Securities persiste à l'achat

Floor & Decor Holdings, Inc. est un détaillant spécialisé multicanaux de revêtements de sol durs et d'accessoires connexes. La société exploite environ 147 magasins de type entrepôt et deux studios de design dans 33 États. La société propose un assortiment de revêtements de sol durs en stock, notamment du carrelage, du bois, du stratifié, du vinyle et de la pierre naturelle, ainsi que des accessoires de décoration et d'installation. La société propose ses produits à divers clients, notamment des entrepreneurs généraux, des installateurs professionnels et d'autres entreprises commerciales, des clients qui font tout eux-mêmes et des clients qui achètent les produits pour une installation professionnelle. Elle utilise les médias publicitaires traditionnels, combinés aux médias sociaux et au marketing en ligne pour promouvoir ses produits et services. La société vend également des produits par le biais de son site web.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage