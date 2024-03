FLORENTAISE

FLORENTAISE: • Autorisation de mise sur le marché de FLOMIX, biostimulant révolutionnaire développé à partir de souches Hortifibre®



Autorisation de mise sur le marché de FLOMIX, biostimulant révolutionnaire développé à partir de souches Hortifibre®

Après le marché horticole, un déploiement potentiel sur le marché des grandes cultures Une avancée qui marque un tournant significatif pour notre entreprise, car nous avons obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché pour de notre premier biostimulant, développé à partir de souches spécifiques issues de notre fibre de bois phare : Hortifibre®. Depuis plusieurs années, notre équipe de Recherche et Développement s’est investie dans l’étude de biostimulants pour soutenir la croissance des plantes et leur résistance. La recherche et le développement du Flomix découle de notre volonté de développer des solutions spécifiquement adaptées à nos matières premières et substrats, en exploitant les données récoltées depuis plusieurs décennies sur les microorganismes présent dans nos fibres de bois. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que FLOMIX a reçu son Autorisation de Mise sur le Marché n°1240121, qui va permettre de lancer son utilisation et sa commercialisation. Ce biostimulant se compose de trois microorganismes bénéfiques pour la croissance des plantes : Le Trichoderma citrinoviride

Le Pseudomonas fluorescens

Des champignons mycorhiziens Glomus sp. Le Trichoderma et le Pseudomonas sont issus de recherches approfondies sur Hortifibre®, ce qui garantit leur compatibilité avec nos substrats. Ils possèdent des propriétés complémentaires de biostimulation et de résistance aux stress abiotiques. Leur usage combiné aux champignons mycorhiziens permet d’avoir un effet starter avec la bactérie et un effet à plus long terme avec les champignons. FLOMIX présente de nombreux avantages : L’amélioration de la tolérance des plantes au stress hydrique

L’amélioration de la disponibilité des éléments nutritifs, notamment du phosphore et du potassium, permettant une réduction des doses d’engrais

La stimulation du développement aérien des plantes

L’amélioration du développement racinaire

L’augmentation de la coloration des feuilles grâce à une augmentation de la teneur en chlorophylle Amélioration de l’efficacité des engrais En condition de carence nutritive l’apport du biostimulant FLOMIX au support de culture de rempotage a permis d’augmenter de 87% le nombre de fleurs et de 106% la biomasse aérienne. (Essai réalisé au centre R&D Florentaise de mai à juillet 2020) Accélération des stades de développement et de multiplication Lors d’un semis, l’apport des souches Florentaise (Pseudomonas et Trichoderma) stimule fortement les premiers stades de développement des jeunes plants. Effet sur labiomasse aérienne : +45 et 56% respectivement. (Essai réalisé au centre R&D Florentaise de juillet à septembre 2019) Renforcement de la résistance au stress hydrique Sans biostimulant Avec FLOMIX (Essai réalisé au centre R&D de Florentaise en juillet 2021) En condition de stress hydrique (manque d’eau), l’utilisation du Flomix en mélange au support de culture permet d’améliorer la tolérance des plantes à la sécheresse : +45% de biomasse lorsque le stress est moyennement intense et +116% de biomasse lorsque le stress est intense. Cette première obtention d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) nous ouvre les portes d’un nouveau domaine jusqu’alors inexploré par Florentaise : la biostimulation. Si nous visons pour le moment principalement le marché horticole, des essais ont déjà été effectués en grandes cultures, avec des résultats encourageants, suggérant que la conquête de ce marché pourrait être l’étape suivante. Flomix pourrait en effet permettre aux agriculteurs de disposer d’une solution naturelle et fortement décarbonée alignée avec leurs engagements de performances tant en termes de rendement que de réduction du CO2. Conçu sous forme de poudre pour une intégration dans nos terreaux, destinés aussi bien au marché amateur qu’au marché professionnel, Flomix sera également disponible à la vente seule. Il permettra ainsi aux professionnels de l’horticulture de bénéficier d’un booster de croissance pour leurs cultures. En effet, les avantages de Flomix sont multiples : En premier lieu, sa capacité à réduire le besoin en engrais souligne notre ambition de soutenir une agriculture plus saine et plus économe.

En second lieu, son effet sur la résistance aux stress hydriques, nous permet d’offrir un outil d’adaptation au réchauffement climatique. Après avoir valorisé les connexes de la filière bois française, nous ajoutons une nouvelle dimension à cette valorisation témoignant de notre volonté de favoriser les ressources locales et renouvelables. En privilégiant des ingrédients de proximité, nous minimisons notre empreinte carbone et renforçons l’économie locale tout en garantissant un produit de haute qualité. Avec FLOMIX, Florentaise démontre à nouveau sa capacité à offrir des solutions de pointe pour l’industrie horticole et le monde agricole et son engagement en direction d’une croissance végétale plus saine et vigoureuse. A propos de Florentaise (https://www.florentaise.com/fr) Florentaise, pionnier des terreaux bas carbone, est une ETI détenue par un actionnariat majoritairement familial. Créé en 1973, le Groupe emploie 245 collaborateurs Le catalogue de produits de Florentaise se compose de plus de 600 références produites à la fois en marque propre ou marques de distributeurs, et disponibles au sein des plus grandes enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché. En France, Florentaise vend près d’un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et couvre 12% du marché des professionnels (horticulteurs, paysagers ou pépiniéristes). Florentaise est aujourd’hui le N°1 français des terreaux et supports éco innovants avec des ambitions fortes à l’International. Ses solutions brevetées Hortifibre® et Turbofibre® émettent 20 à 50 x moins de CO2 que la tourbe avec des performances agronomiques équivalentes. Présent à l’International dans 6 pays dont la Chine, le Groupe a l’ambition de franchir le cap des 120 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2027 avec un taux de marge d’exploitation de l’ordre de 20% (contre 4,9% au 30 juin 2022). FLORENTAISE – Le Grand Pâtis – 44 850 Saint Mars du Désert - www.florentaise.comContact : Margaux Lucienne – margaux.lucienne@florentaise.com – Tél : 02 51 81 29 67 – 06 70 71 21 69 Fichier PDF dépôt réglementaire



