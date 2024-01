FLORENTAISE

FLORENTAISE: Chiffre d’affaires consolidé semestriel 2023-2024 17,9 M€ en hausse de 4,4%



30-Jan-2024 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Chiffre d’affaires consolidé semestriel 2023-2024 17,9 M€ en hausse de 4,4% Terreaux France : bonne tenue de l’activité (+5,8%) Chine : adaptation du schéma industriel pour répondre à la forte demande (-11,8%) Progression de l’activité BIVIS (+36,2%) Saint-Mars-du-Désert, le 30 janvier 2024 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé semestriel 2023-2024. Pour rappel, le Groupe connaît une saisonnalité importante liée aux activités de jardinage qui démarrent traditionnellement à compter du printemps et dont les ventes se matérialisent à compter du 3ème trimestre. Au 31 décembre, les ventes à 6 mois (juin à décembre 2023) s’élèvent à 17,9 M€ dont 8 M€ réalisés au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2023-2024 (période allant du 1er octobre au 31 décembre 2023). Comparé au 1er semestre 2022-2023 proforma, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 4.4% traduisant un niveau d’activité satisfaisant sur la vente de terreaux en France et une bonne dynamique sur l’activité BIVIS. Cette performance doit être appréciée au regard des travaux en cours en Chine visant à optimiser le schéma industriel du Groupe. La relocalisation en cours visant à augmenter fortement les volumes de production a pesé mécaniquement sur les performances commerciales du 2nd semestre. M€ Consolidé 3 mois 2023/2024 (01/10/ 2023 – 31/12 2023) Consolidé 6 mois 2023/2024 (01/07/ 2023 – 31/12 2023) Proforma 6 mois 2022/2023 (01/07/ 2022 – 31/12 2022) Consolidé 6 mois 2022/2023 (01/07/2022 – 31/12 2022) Activité terreaux France 5,8 13,0 12,3 12,5 Activité terreaux International 1,8 3,1 3,5 - Activité Bivis 0,5 1,7 1,3 1,1 Chiffre d’affaires total 8,0 17,9 17,1 13,6 Le chiffre d’affaires semestriel proforma au 31 décembre 2022 a été établi en considérant une entrée dans le périmètre de consolidation au 1er juillet 2022 pour l’ensemble des sociétés acquises au 31 décembre 2022 dans le cadre de la filialisation de l’Activité Terreaux, à savoir les sociétés Granofibre, Floreasy India, Fulan 2 et Fulan 3. Pour rappel, cette filialisation s’est inscrite dans le cadre d’une opération de réorganisation interne au groupe Floreasy, maison-mère de Florentaise, dans le but de simplifier la structuration juridique de l’entité cotée et d’aligner l’organisation capitalistique de l’activité terreaux avec son périmètre opérationnel. L’activité BIVIS inclut les loyers ainsi que la maintenance facturée aux clients. Pour une meilleure lecture de l’activité, les redevances BIVIS, en tant que produits issus des activités courantes de la Société sont désormais intégrées au sein de la ligne produit Activité BIVIS. Pour rappel, sur le 1er semestre 2022, les redevances BIVIS s’élevaient à 0,2 M€. Terreaux France : bonne tenue de l’activité sur les segments professionnel et grand public Les ventes de terreaux en France sur le 1er semestre de l’exercice s’élèvent à 13,0 M€ contre 12,3 M€ à période proforma en 2022-2023, enregistrant une hausse de 5,8%. Le segment professionnel (maraîchage, horticulture & pépinières, champignons et espaces verts) représentant 44% du chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023-2024, est en hausse de 10%. Il a tout particulièrement été porté par la dynamique favorable des activités Espaces verts dans les grandes villes. Après les ventes liées aux chantiers de la Cité olympique à Paris sur la fin de l’exercice 2022-2023, ce sont les travaux d’aménagement du Grand Paris qui sont à l’origine d’une demande soutenue sur ce début d’exercice. Ces bonnes performances illustrent le positionnement fort de Florentaise auprès d’une clientèle institutionnelle.

Sur le segment Grand public représentant 56% du chiffre d’affaires du 1 er semestre 2023-2024, les ventes sont globalement satisfaisantes. Elles démontrent la bonne résistance des produits pour le jardin face à la crise de la consommation française. Terreaux International : un outil industriel plus capacitaire pour répondre à la forte hausse attendue de la demande en Chine Après un bon premier trimestre, le Groupe a engagé des travaux de relocalisation de son outil de production en Chine afin de satisfaire la hausse continue de la demande. Pour rappel, depuis 2020, les ventes proforma en Chine ont été multipliées par 3,4 passant de 1,6 à 5,5 M€ à fin juin 2022. Sur ce marché, les solutions à base de terreaux sans tourbe de Florentaise constituent en effet des produits stratégiques. La Chine a placé la protection des zones humides comme un objectif prioritaire pour atteindre le pic des émissions en 2030 et « le zéro émission nette » en 2060. Cette hausse attendue de l’activité sera notamment portée par l’activité de cultures hors-sol et notamment de fruits rouges avec des terreaux Florentaise permettant d’économiser jusqu’à 90% de l’eau et des engrais nécessaires à la croissance des plantes. L’évolution en cours du dispositif industriel, indispensable pour disposer d’un outil plus capacitaire et répondre à la demande, a logiquement pesé sur la performance commerciale du 2ème trimestre qui ressort en repli de 11,8%. Ce niveau de chiffre d’affaires intègre également des décalages de commande qui seront honorées au cours des semaines à venir. Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 3,1 M€. Le second semestre devrait logiquement permettre au Groupe de réengager une dynamique de croissance plus conforme à ses performances historiques. BIVIS : une montée en puissance conforme aux attentes Dans le prolongement de l’Introduction en Bourse valorisant les solutions bas carbone de Florentaise, les marques d’intérêts à l’égard de la solution BIVIS se sont multipliées favorisant mécaniquement la croissance de l’activité avec à la clé une progression des ventes proforma de +36,2% à 1,7 M€. Le Groupe compte désormais un parc de 13 BIVIS installées au Royaume-Uni contre 6 seulement il y a encore un an. Cette progression des ventes illustre le succès de ce modèle qui permet à des producteurs de premier plan de faire évoluer leur gamme produit vers le « sans tourbe » et d‘attirer dans leur giron des consommateurs éco-responsables. Florentaise rappelle avoir contractualisé l’implantation d’une BIVIS aux Etats Unis, qui sera installée pour fin juin 2024. Les premiers revenus devraient être enregistrés au cours du prochain exercice. Par ailleurs, la Société a identifié de nouveaux projets de location de BIVIS en Europe et est actuellement en discussion avancée pour deux projets supplémentaires. 2nd semestre 2024 : maintien d’un bonne dynamique de ventes A la faveur de conditions météorologiques plus favorables que celles constatées au cours du 3ème trimestre de l’exercice précédent, le Groupe devrait être en mesure d’afficher une progression satisfaisante de son chiffre d’affaires sur le second semestre d’activité. Le Groupe pourra dans cette perspective compter sur la contribution de la ligne de production rénovée de Lavilledieu qui permettra à Florentaise de disposer d’un outil bénéficiant : D’une capacité de production d’environ 250 m 3 de terreau par heure, doublant ainsi la capacité de mélange du site,

De l’installation début 2024 d’une nouvelle ligne d’ensachage, augmentant la capacité de conditionnement du site de 40 à 50%,

D’un impact environnemental positif, réduisant significativement l’utilisation de chargeuses et de leur carburant par 3, rendant le site économique et écologique. Au-delà de l’extension des capacités de production, le Groupe est heureux de constater un engouement croissant de la part des professionnels de l’horticulture pour les solutions bas carbone de Florentaise, engouement particulièrement ressenti lors de l’IPM d’Essen en Allemagne, premier salon mondial consacré à la découverte des solutions et des innovations dans la filière horticole. L’événement qui s’est tenu du 23 au 26 janvier 2024 a accueilli plus de 1 500 exposants, en provenance de plus 40 pays et plus de 50 000 visiteurs. A cette occasion, Antoine Chupin, Directeur Général Délégué International & Innovation a pu mesurer cet enthousiasme et déclare : « Les terreaux bas carbone sont aujourd’hui perçus comme une alternative sérieuse à la tourbe par tous nos concurrents à l’échelle mondiale. Le non-renouvellement des concessions d’exploitation des tourbières conjugué à l’accélération de l’évolution réglementaire en Europe et dans les autres pays montrent un chemin très clair pour les producteurs actuels de tourbe : ils doivent rapidement intégrer une alternative terreaux sans tourbe dans leurs gammes de produits, car le changement sera rapide. Nous avons reçu de nombreuses marques d’intérêt auxquelles nous serions très heureux de répondre au cours des prochains mois grâce à nos BIVIS ». Dans cette perspective, le Groupe confirme ses objectifs 2027 visant à réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 120 M€ conjuguée à une amélioration de la rentabilité avec un résultat d’exploitation à plus de 20% du chiffre d’affaires en 2027. A propos de Florentaise (https://www.florentaise.com/fr) Florentaise, pionnier des terreaux bas carbone, est une ETI détenue par un actionnariat majoritairement familial. Créé en 1973, le Groupe emploie 245 collaborateurs Le catalogue de produits de Florentaise se compose de plus de 600 références produites à la fois en marque propre ou marques de distributeurs, et disponibles au sein des plus grandes enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché. En France, Florentaise vend près d’un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et couvre 12% du marché des professionnels (horticulteurs, paysagers ou pépiniéristes). Florentaise est aujourd’hui le N°1 français des terreaux et supports éco innovants avec des ambitions fortes à l’International. Ses solutions brevetées Hortifibre® et Turbofibre® émettent 20 à 50 x moins de CO2 que la tourbe avec des performances agronomiques équivalentes. Présent à l’International dans 6 pays dont la Chine, le Groupe a l’ambition de franchir le cap des 120 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2027 avec un taux de marge d’exploitation de l’ordre de 20% (contre 4,9% au 30 juin 2022). Contact Florentaise : Investors@florentaise.com Contact Investisseurs : benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Contact Presse : amelie.orio@seitosei-actifin com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : FLORENTAISE - Chiffre d’affaires consolidé semestriel 2023-2024 17,9 M€ en hausse de 4,4%