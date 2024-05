FLORENTAISE

FLORENTAISE: Nouveaux partenariats et consolidation de l’empreinte territoriale du Groupe en Chine, en faveur de la transition écologique



Nouveaux partenariats et consolidation de l’empreinte territoriale du Groupe en Chine, en faveur de la transition écologique Création de deux joint-ventures avec des acteurs chinois pour la valorisation des déchets agricoles locaux et la production de biochar Signature d’un accord exclusif au bénéfice de Florentaise pour l’utilisation et la distribution du biochar produit Des lettres d’intention signées ce jour par le district de Jiaxing pour la production de 84 000 tonnes de biochar par an, équivalent à 190 000 tonnes de crédit carbone Saint-Mars-du-Désert, le 13 mai 2024 – 17H45 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, annonce ce jour la signature d’accords multipartites entre Florentaise, sa maison-mère Floreasy et des acteurs industriels, agroalimentaires et publics chinois, destinés à la production de biochar et son utilisation et distribution exclusive par Florentaise au sein de sa gamme de terreaux et fertilisants organiques. Ces différents accords renforcent les liens tissés depuis 2017 par le Groupe avec le monde économique et agroalimentaire chinois. Ils contribuent à consolider ses différentes implantations régionales, à pérenniser son activité sur un marché à très fort potentiel en même temps que d’accélérer l’engagement écologique du Groupe sur ces territoires. Ces projets marquent une étape importante dans la stratégie de développement de Florentaise en Asie, en soutien de la Chine et de son ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Création de GREENCHAR HK, pour la fabrication d’équipements de pyrogazéification La création de Greenchar HK correspond à l’alliance de savoir-faire à la fois français et chinois pour la distribution sur le territoire chinois des dernières technologies brevetées en matière de traitement et de valorisation des déchets agricoles. Cette entité est détenue à 73,5% par Floreasy avec comme partenaire la société KYLIN, distributeur exclusif de HAIQI, fabricant d’équipements de pyrogazéification dédiés à la production de biochar et actionnaire à hauteur de 26,5%. Cette nouvelle entité s’appuiera également sur le savoir-faire de GazoTech, société industrielle française spécialisée dans les technologies de pyrogazéification pour la production de bioénergies et de biochar à partir de biomasse, au sein de laquelle FLOREASY détient une participation minoritaire. Création de FUTAN, pour la valorisation des déchets de l’agriculture chinoise GREENCHAR HK scelle son 1er contrat de fourniture d’équipements de pyrogazéification auprès de la société chinoise FUTAN, joint-venture également nouvellement créée ayant pour vocation la valorisation des déchets de l’agriculture chinoise. Détenue à 49% par GREENCHAR HK, à 31% par le groupe agroalimentaire chinois WU FANG ZHAI et à 20% par le district de Jiaxing, FUTAN bénéficiera de l’exclusivité de l’exploitation des équipements de GREENCHAR HK et de la distribution de la production sur le territoire chinois. Cette collaboration a pour objectif de contribuer à la réduction de l’enfouissement des déchets agricoles principalement issus des cultures de riz, de blé et de maïs, en les convertissant en énergies renouvelables et en biochar. Une fois transformés, ces déchets participeront à l’amélioration de la fertilité des sols en même temps qu’ils généreront d’importants crédits carbone. L’ambitieux projet de FUTAN inclut la réalisation d’une 1ère installation de pyrogazéification à Jiaxing, dont l’ouverture est prévue pour octobre 2024. Cet investissement, couvert financièrement par des engagements contractuels du district de Jiaxing, générera 2 mégawatts-heure d’électricité verte en utilisant, annuellement, 38 000 tonnes de déchets agricoles locaux, et produira environ 8 400 tonnes de biochar et 19 000 tonnes de crédits carbone par an. Une alliance au potentiel colossal, puisque le tonnage annuel des déchets agricoles enfouis en Chine est estimé à plusieurs centaines de millions de tonnes. Production de biochar et génération de crédits carbone, nouveaux vecteurs de forts développements pour Florentaise Concomitamment à ces signatures engageant Floreasy, maison-mère de Florentaise, un accord structurant a également été signé entre FUTAN et Florentaise. Cette dernière et sa filiale chinoise FULAN auront l’exclusivité de l’utilisation et de la distribution du biochar produit, sécurisant ainsi ses approvisionnements à des tarifs compétitifs. Ces 8 400 tonnes annuelles de charbon vert seront incorporées dans une nouvelle gamme de terreaux pour les jeunes plants de riz et seront utilisées comme une nouvelle matière première pour ses terreaux et fertilisants organiques. D’ores et déjà, le gouvernement de Jiaxing s’est engagé par le biais d’une lettre d’intention à acheter la production en électricité de 9 installations supplémentaires sur le seul district de Jiaxing d’ici 2029, soit un total de 20 MWH/an. Cet accord engageant a été signé ce jour à Paris en présence du représentant de la Province de Zhejiang. Une vaste commande qui contribuera au financement de l’intégralité de ces installations pour la production de 84 000 tonnes de biochar par an et jusqu’à 190 000 tonnes de crédits carbone annuellement. Ces crédits carbone certifiés*seront vendus en Europe et aux Etats-Unis exclusivement par Florentaise pour un revenu annuel estimé à plus de 20 M€/an. *Agréé Puro-Earth notamment pour ses installations dans le nord de l’Europe, HAIQI bénéficie de crédits carbone certifiés par tonne de biochar sur la base d’un calcul classique des 3 scopes. Cette certification est nécessaire pour prétendre revendre des crédits CO2 à des entreprises internationales. Plus d’informations à l’adresse suivante : https://puro.earth/ A propos de Florentaise (https://www.florentaise.com/fr) Florentaise, pionnier des terreaux bas carbone, est une ETI détenue par un actionnariat majoritairement familial. Créé en 1973, le Groupe emploie 245 collaborateurs Le catalogue de produits de Florentaise se compose de plus de 600 références produites à la fois en marque propre ou marques de distributeurs, et disponibles au sein des plus grandes enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché. En France, Florentaise vend près d’un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et couvre 12% du marché des professionnels (horticulteurs, paysagers ou pépiniéristes). Florentaise est aujourd’hui le N°1 français des terreaux et supports éco innovants avec des ambitions fortes à l’International. Ses solutions brevetées Hortifibre® et Turbofibre® émettent 20 à 50 x moins de CO2 que la tourbe avec des performances agronomiques équivalentes. Présent à l’International dans 6 pays dont la Chine, le Groupe a l’ambition de franchir le cap des 120 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2027 avec un taux de marge d’exploitation de l’ordre de 20% (contre 4,9% au 30 juin 2022). Contact Florentaise : Investors@florentaise.com Contact Investisseurs : benjamin.lehari@seitosei-actifin.com Contact Presse : isabelle.dray@seitosei-actifin com Fichier PDF dépôt réglementaire



