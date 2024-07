Terreau sans tourbe :

Une accélération des ventes portées par les professionnels

Pionnier et leader incontesté du marché des terreaux sans tourbe en France, Florentaise confirme son rôle de partenaire clé des horticulteurs et pépiniéristes. Les professionnels privilégient de plus en plus l'utilisation des matériaux révolutionnaires de Florentaise qui offrent des qualités agronomiques rivalisant avec les mélanges traditionnels à base de tourbe et compatibles avec leurs engagements responsables et durables.

Les terreaux sans tourbe de Florentaise représentent désormais plus de 50% de sa production

Aujourd'hui, Florentaise détient plus de 12% de part de marché en France, avec un chiffre d'affaires récurrent de 86% entre 2020 et 2022. En 2023, l'entreprise a franchi un cap important avec 50% de sa production de terreau fabriqué sans tourbe, illustrant la demande croissante pour des solutions plus respectueuses de l'environnement.

Le volume total de terreau destiné aux professionnels représente 190 000 m3par an, dont un tiers spécifiquement pour l'horticulture ornementale et la pépinière. La part du terreau bas carbone dans ces segments a spectaculairement augmenté, passant de 1,6% à 11% en trois ans.

Sur le 1ersemestre de l'exercice, le chiffre d'affaires du segment professionnel a progressé de 10% représentant 44% du chiffre d'affaires total du segment Terreaux France. Cette croissance rapide illustre à la fois l'efficacité des innovations de Florentaise et la reconnaissance de leur valeur par l'industrie, confirmant ainsi le rôle pionnier de l'entreprise dans la transition écologique du secteur horticole.

Les avantages des terreaux sans tourbe sont d'ores et déjà très bien identifiés par les professionnels, partenaires de Florentaise.

Sécurisation de l'approvisionnement

Les terreaux sans tourbe de Florentaise sont produits à partir ressources renouvelables et locales. L'origine française des substrats réduit les risques liés aux chaînes d'approvisionnement internationalisées avec des tourbes en provenance par exemple d'Estonie ou du Canada.

« Le substrat est un intrant essentiel dans notre métier de pépiniériste. Il doit d'abord répondre techniquement à notre cahier des charges. Ensuite, la proximité géographique et humaine est primordiale pour nous, tout comme le coût des matériaux. Les matières premières traditionnelles pour les substrats, comme la tourbe ou la fibre de coco, sont souvent importées et soumises à des défis logistiques croissants. Grâce à Florentaise, qui favorise l'utilisation de matières premières locales et renouvelables, nous pouvons nous affranchir partiellement des contraintes internationales. Cela nous confère une indépendance appréciable, qui est cruciale pour notre autonomie et notre compétitivité. »

Émilie Carré - Directrice des pépinières Laforêt (44)

Engagement environnemental

Aujourd'hui, grâce à nos pratiques, un camion de terreau sans tourbe de Florentaise permet d'économiser en moyenne 10 tonnes de CO2[1], soit la consommation annuelle d'un citoyen français.

« Labellisée Villes et Villages Fleuris 4 étoiles depuis 2000 et gérant 144 hectares d'espaces verts, notre ville s'engage depuis longtemps en faveur de la durabilité, notamment dans la gestion de l'eau. Nos nouveaux aménagements sont conçus pour récupérer les eaux de ruissèlement et les réutiliser pour l'irrigation. L'Ecolabel est un critère essentiel de notre cahier des charges. Adopter des terreaux sans tourbe Florentaise s'aligne avec notre objectif de réduire notre impact écologique, tout en soutenant une gestion durable et en répondant à l'engagement de nos élus en faveur de l'utilisation de matières premières locales et renouvelables. »

Hervé Letendre - Responsable du Service Espaces Verts de la ville de Fougères (35)

Avantages économiques

Les plants cultivés avec ces substrats présentent une qualité et une robustesse supérieures.

« Nous investissons dans la recherche et développement en interne pour toujours proposer la meilleure gamme de plantes, adaptées à l'évolution du marché et aux changements climatiques. Le choix de nos substrats est essentiel dans cette démarche. Avec les terreaux sans tourbe de Florentaise, l'enracinement de nos plantes est aussi bon et robuste qu'avec nos références habituelles, voire plus rapide pour certaines espèces. Ce choix nous permet également de bénéficier d'un coût compétitif grâce aux matériaux d'origine locale, tout en réduisant les délais d'approvisionnement par rapport à la tourbe, ce qui est crucial pour répondre rapidement aux besoins du marché. Mais ce choix du sans tourbe est également stratégique pour notre exportation, notamment au Royaume-Uni, où la tourbe sera interdite dans les substrats d'ici 2026. »

Yves-Marie Stervinou - Directeur des Pépinières Stervinou (29)

Expansion et influence de Florentaise à l'échelle internationale Florentaise joue également un rôle de plus en plus influent à l'international. L'évolution vers des substrats sans tourbe est particulièrement notable parmi les producteurs du Grand-Ouest français, une région dont les produits horticoles sont largement exportés vers le Royaume-Uni où la tourbe sera interdite dans les substrats d'ici 2026. Cette transition est stratégique et répond directement aux nouvelles législations internationales qui visent à réduire considérablement l'utilisation de la tourbe dans l'horticulture, afin de diminuer les impacts environnementaux associés à l'extraction de tourbe. Ces règlementations encouragent les producteurs à adopter des alternatives plus durables, avec de nouvelles opportunités de prises de arts de marché pour Florentaise. Les tests récents menés début 2024 par le CATÉ de Saint-Pol-de-Léon (29) ont révélé des résultats très prometteurs pour les substrats sans tourbe de Florentaise. Actuellement, la Royal Horticultural Society, une institution prestigieuse fondée par la famille royale pour promouvoir l'horticulture au Royaume-Uni et en Europe, poursuit de nouveaux essais afin de souligner l'efficacité et la qualité de ces substrats. L'annonce des résultats finaux, attendue avec impatience, devrait stimuler encore davantage leur adoption.

Vers un avenir 100% sans tourbe

En quelques années, Florentaise a radicalement transformé sa palette de produits, passant de 2,6% de volumes sans tourbe en 2017, à 28% en 2021 et à 50% en 2023. Cette croissance témoigne de l'efficacité et de l'acceptabilité de ses alternatives à la tourbe, aussi bien sur les marchés professionnels que grand public.

Pour 2030, Florentaise se fixe un objectif ambitieux : atteindre 100% de volume de production sans tourbe pour le marché professionnel.

En poursuivant sur cette lancée, Florentaise ne se contente pas de répondre aux attentes du marché ; elle contribue activement à façonner un avenir plus durable pour le secteur, en France et au-delà.

