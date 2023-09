Floridienne S.A. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - fabrication de produits naturels (65% du CA ; Biobest, Sotecna, Chemcom et Enzybel) : solutions de pollinisation, produits olfactifs et enzymes d'origine végétale destinés aux secteurs de l'agriculture, de la cosmétique et de la santé ; - fabrication de produits alimentaires gourmets (26,2% ; Groupe française de Gastronomie, Simon et Delka) : notamment produits à base d'escargots et de truffes, coquilles Saint-Jacques et cassolettes, salades et terrines de poissons ; - production de stabilisants (8,8% ; Kimflor et Snam) : stabilisants calcium-zinc et stabilisants sans métaux lourds destinés notamment aux tubes et aux raccords en PVC. En outre, le groupe développe des activités de recyclage de déchets (batteries et résidus de galvanisation) et de prise de participations dans des sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,1%), Amériques (39,6%) et autres (12,3%).

Secteur Produits chimiques de base