Flotek Industries, Inc. est une société spécialisée dans la chimie verte et les données, axée sur la technologie. Les segments de la société comprennent Chemistry Technologies et Data Analytics. Le segment Chemistry Technologies de la société conçoit, développe, fabrique, conditionne et distribue des produits chimiques verts de spécialité qui aident les clients à améliorer leur retour sur investissement, à réduire les coûts opérationnels et à obtenir des avantages environnementaux tangibles visant à améliorer la rentabilité des producteurs d'hydrocarbures. Le segment Data Analytics de la société fournit des analyses associées à leurs flux d'hydrocarbures en quelques secondes plutôt qu'en quelques minutes ou jours. L'accès en temps réel aux informations permet d'éviter le gaspillage, de réduire le retraitement et de poursuivre l'automatisation des flux d'hydrocarbures afin d'accroître la rentabilité. Elle aide les clients des marchés industriels et commerciaux à améliorer leur performance environnementale. Elle répond aux besoins en chimie de spécialité des marchés nationaux et internationaux de l'énergie.

Secteur Chimie de spécialité