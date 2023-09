Flowers Foods, Inc. est un producteur de produits de boulangerie emballés aux États-Unis. La société exploite des boulangeries dans tout le pays et produit une gamme de produits de boulangerie. Ses principaux produits sont le pain, les brioches, les petits pains, les petits gâteaux et les tortillas, et sont vendus sous différentes marques, dont Nature's Own, Dave's Killer Bread, Wonder, Canyon Bakehouse, Tastykake et Mrs. Freshley's. La société vend des produits de boulangerie emballés à des distributeurs en gros qui les vendent ensuite à une série de points de vente alimentaires. Elle vend des petits gâteaux emballés principalement à des clients, distribuant le produit à l'échelle nationale par le biais de multiples canaux de distribution, y compris les grandes surfaces, les supermarchés, les distributeurs automatiques et les magasins de proximité. Les marques et les produits de la société sont vendus par l'intermédiaire de divers canaux sur l'ensemble du territoire américain. Ces canaux comprennent notamment les supermarchés, les pharmacies, les grandes surfaces, les magasins discount, les clubs stores, les magasins de proximité, les magasins d'occasion et les services de restauration.

Secteur Transformation des aliments