Flowers Foods, Inc. est un producteur et un distributeur de produits de boulangerie emballés aux États-Unis. Les produits de la société comprennent des pains, des brioches, des petits pains, des snacks, des bagels, des muffins anglais et des tortillas et sont vendus sous diverses marques, notamment Nature's Own, Dave's Killer Bread (DKB), Wonder, Canyon Bakehouse, Tastykake et Mrs. Freshley's. Ses clients sont des grandes surfaces, des supermarchés et d'autres détaillants, des restaurants, des chaînes de restauration rapide, des grossistes en alimentation, des institutions, des magasins à un dollar et des sociétés de distribution automatique. Elle fournit des pains et des petits pains aux restaurants nationaux et régionaux, aux institutions et aux distributeurs de services alimentaires, ainsi qu'aux boulangeries de détail en magasin. Elle vend des produits de boulangerie emballés à des distributeurs en gros qui les vendent ensuite à des points de vente alimentaires. Elle vend des petits gâteaux emballés principalement à des clients qui les distribuent à l'échelle nationale par le biais de multiples canaux de distribution, y compris les grandes surfaces, les supermarchés, les distributeurs automatiques et les magasins de proximité.

Secteur Transformation des aliments