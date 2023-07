FLOWSERVE CORPORATION : RBC Capital Markets maintient son opinion neutre

Flowserve Corporation est un fabricant et un fournisseur de services après-vente de systèmes complets de contrôle des flux. La société développe et fabrique des équipements de contrôle de flux de précision qui font partie intégrante du mouvement, du contrôle et de la protection des flux de matériaux. La société opère à travers deux segments : Flowserve Pumps Division (FPD) et Flow Control Division (FCD). La division FPD conçoit, fabrique, teste, distribue et entretient des pompes et des systèmes de pompage spécialisés et hautement techniques, personnalisés et préconfigurés, des garnitures mécaniques, des systèmes auxiliaires, des pièces de rechange et des mises à niveau, ainsi que des services après-vente connexes. Les produits et services de FPD sont utilisés par des entreprises actives dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de la gestion de l'eau et de l'industrie en général. FCD conçoit, fabrique, distribue et assure le service après-vente d'un large portefeuille de solutions de contrôle des flux, y compris des systèmes de vannes industrielles et d'automatisation, des vannes d'isolation et de contrôle, des actionnements, des contrôles et des équipements connexes.

Secteur Machines et équipements industriels