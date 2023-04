Flowtech enregistre une perte annuelle et nomme l'ancien directeur de l'exploitation de RS Group au poste de directeur général

(Alliance News) - Flowtech Fluidpower PLC a déclaré mercredi qu'elle avait enregistré une perte suite à des dépréciations d'actifs, et a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général, suite à la démission de Bryce Brooks.

Le fournisseur de produits techniques d'énergie hydraulique basé à Wilmslow, en Angleterre, a déclaré une perte avant impôts de 5,6 millions de livres sterling pour 2022, contre un bénéfice de 2,9 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice a été affecté par une dépréciation de 10,1 millions de livres sterling du fonds de commerce. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent est passé de 5,7 millions de livres sterling à 8,6 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,2 % pour atteindre 114,8 millions de livres sterling, contre 109,1 millions de livres sterling l'année précédente.

Flowtech a déclaré qu'elle recommanderait un dividende de 2,1 pence par action pour 2022 lors de l'assemblée générale annuelle en juin de cette année, soit une augmentation de 5,0 % par rapport au dividende de 2 pence par action recommandé l'année dernière

En ce qui concerne l'avenir, Flowtech a déclaré qu'elle avait continué à se concentrer sur la réduction des coûts et sur l'achèvement des actions restantes de son plan stratégique. Flowtech a ajouté qu'avec des chaînes d'approvisionnement plus cohérentes, elle réduira ses stocks pour répondre aux besoins de la société et recommencera à générer des flux de trésorerie importants pour soutenir ses activités d'investissement.

Flowtech a également annoncé mercredi que son PDG, M. Brooks, avait démissionné avec effet immédiat après 13 ans passés au sein de l'entreprise.

L'ancien directeur de l'exploitation de RS Group PLC, Mike England, remplacera Brooks au poste de PDG avec effet immédiat.

Flowtech a déclaré que l'ancien PDG Brooks restera dans l'entreprise pendant tout le mois d'avril en tant que conseiller.

Commentant sa décision, M. Brooks a déclaré : "Je suis très fier d'avoir dirigé l'entreprise au cours des dernières années : "Je suis très fier d'avoir dirigé une équipe qui a contribué à faire du groupe le succès qu'il est aujourd'hui, ce qui a permis à l'entreprise de tirer parti des nombreuses perspectives d'avenir qui s'offrent à elle. J'ai énormément apprécié ces 13 dernières années. Je remercie tous mes collègues du groupe pour leur soutien et leur amitié au fil des ans. Le moment est venu pour moi de passer la main, et je souhaite donc la bienvenue à Mike au sein de Flowtech".

Les actions étaient en baisse de 6,3 % à 103,55 pence à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

