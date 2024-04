Flowtech Fluidpower plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des produits et des solutions dans le domaine de l'énergie hydraulique. Les principales activités de la société sont la distribution de composants et d'assemblages techniques, en se concentrant sur l'industrie de l'énergie hydraulique. Elle opère à travers trois segments : Flowtech, Fluidpower Group Solutions et Fluidpower Group Services. Le segment Flowtech est engagé dans la fourniture de consommables hydrauliques et pneumatiques, par le biais de la distribution pour les opérations de maintenance et de réparation sur tous les marchés industriels. Le segment Fluidpower Group Solutions fournit des composants et des systèmes hydrauliques techniques principalement aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux utilisateurs finaux. Le segment Fluidpower Group Services comprend la conception sur mesure, la fabrication, la mise en service, l'installation et l'entretien de systèmes destinés aux fabricants d'équipements hydrauliques industriels et mobiles et à une série d'utilisateurs finaux industriels. Ses filiales comprennent Fluidpower Group UK Limited et d'autres.

Secteur Machines et équipements industriels