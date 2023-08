FLSmidth & Co. A/S est spécialisé dans les prestations d'ingénierie et de construction d'installations et d'équipements de production à destination essentiellement des industries cimentière et minière. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'usines et d'équipements industriels (40,8%) : cimenteries, centrales électriques, systèmes de contrôle et de nettoyage, matériels de manutention, chaudières, convoyeurs, pompes, etc. ; - autres (59,2%) : vente de pièces détachées, prestations de maintenance, de formation, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (0,3%), Europe-Afrique du Nord-Russie (18,4%), Amérique du Nord (24,1%), Amérique latine (23,3%), Asie (9,2%), Australie (8,8%) et autres (15,9%).