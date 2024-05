Flsmidth & Co A/S est un fournisseur danois d'équipements et de services pour les industries du ciment et des minéraux. La société fournit des produits allant de la simple machine à des cimenteries complètes et des solutions de traitement des minéraux, y compris des services avant, pendant et après la construction. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : Services à la clientèle, Entreprises de produits, Minéraux et Ciment. Le secteur du ciment englobe les projets de cimenterie, les équipements de cimenterie personnalisés, ainsi que l'exploitation et la maintenance des cimenteries. Le segment des minéraux comprend les projets miniers et les équipements de traitement et de manutention des minéraux. Le segment des services à la clientèle s'occupe de la base installée fournie principalement par les segments Ciment et Minéraux, et le segment des sociétés de produits offre des produits standardisés vendus directement aux clients finaux, aux pairs et aux projets FLSmidth pour le ciment et les minéraux. Le segment des sociétés de produits fournit des pièces détachées et d'autres services après-vente à sa propre base installée.