Fluence Corporation Limited fournit des solutions décentralisées et intelligentes de traitement de l'eau et des eaux usées. Les segments de la société comprennent les unités opérationnelles (OU) et le groupe de produits et d'innovation (P&I). Les produits et technologies de la société dans la catégorie de l'eau comprennent le traitement décentralisé de l'eau, les modules de dessalement NIROFLEX, les usines intelligentes NIROBOX, l'osmose inverse et l'ultrafiltration. Ses produits et technologies dans la catégorie des eaux usées comprennent le traitement décentralisé des eaux usées, la flottation à l'air dissous, le traitement des eaux usées MABR, l'élimination rapide de l'azote Nitro, le traitement des eaux usées SUBRE, le Smart Packaged Aspiral, le Smart Packaged EcoBox, les stations d'épuration à aération prolongée de la série Tipton. Ses équipements d'aération comprennent TORNADO, HURRICANE, BREEZE, LumenAER, AuraAER et tous les autres équipements d'aération. Ses services comprennent l'assistance après-vente, le financement de projets, les opérations intelligentes et la gestion de l'eau. L'entreprise dessert les marchés municipaux, commerciaux et industriels.

Secteur Services des eaux