Fluence Energy, Inc. est un fournisseur mondial de produits et de solutions de stockage d'énergie, de services et de logiciels d'optimisation pour les énergies renouvelables et le stockage. La société propose un écosystème d'offres visant à favoriser la transition vers une énergie propre, notamment des produits de stockage d'énergie modulaires et évolutifs, des offres de services complètes et la plateforme Fluence IQ. La plateforme Fluence IQ fournit des produits logiciels en tant que service basés sur l'intelligence artificielle, notamment Fluence Nispera et Fluence Mosaic, pour la gestion et l'optimisation des énergies renouvelables et du stockage de n'importe quel fournisseur. Ses services comprennent des services de livraison, des services opérationnels récurrents et des services de structuration financière, tels que le stockage d'énergie en tant que service. Ses produits et solutions de stockage d'énergie comprennent Gridstack Pro, Gridstack, Sunstack, Edgestack et Ultrastack. Elle dispose d'un total de plus de 15,5 gigawatts (GW) d'actifs d'énergie renouvelable utilisant la plateforme Fluence IQ et d'un carnet de commandes de 6,8 GW lié à des actifs d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie.

Secteur Equipements et composants électriques