Fluence Energy, Inc. est un fournisseur de technologies de stockage d'énergie. La société se concentre sur la transition vers une énergie propre grâce à des produits et services de stockage d'énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Elle fournit des produits, des services et des applications numériques de stockage d'énergie, ainsi que sa plateforme Fluence IQ, basée sur l'intelligence artificielle (IA), pour optimiser les actifs de stockage renouvelables et tiers. Ses offres aident les services publics, les développeurs et les clients commerciaux et industriels (C&I). Les offres de la Société comprennent des produits de stockage d'énergie et des services de livraison, des services opérationnels récurrents, ainsi que des solutions et applications numériques pour le stockage d'énergie et d'autres actifs électriques. La société vend des produits de stockage d'énergie avec du matériel, des logiciels et une intelligence numérique intégrés. Ses offres comprennent des services de livraison et des services opérationnels récurrents. Elle fournit également des services d'empilement de réseaux.

Secteur Equipements et composants électriques