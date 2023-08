Fluent, Inc. fournit des services de marketing numérique basés sur des données. La société fournit principalement des solutions de marketing à la performance à ses clients en fonction de leurs résultats souhaités, ou d'actions spécifiques dans leurs entonnoirs de marketing, y compris la soumission d'un formulaire d'inscription, l'installation d'une application, ou une transaction terminée. Elle fournit des données et des exécutions marketing basées sur la performance aux marques grand public, aux spécialistes du marketing direct et aux agences dans un large éventail de secteurs, notamment les médias et le divertissement, les produits et services financiers, la santé et le bien-être, la vente au détail et la consommation, ainsi que la dotation en personnel et le recrutement. Par l'intermédiaire d'AdParlor Holdings, Inc. (AdParlor), la société mène son activité secondaire qui offre aux clients diverses stratégies de médias sociaux par le biais de la planification et de l'achat de médias sur différentes plateformes. Par le biais du service Fluent Sales Solutions (FSS), la société gère un centre de contact qui sert de place de marché pour faire correspondre les consommateurs.

Secteur Publicité et marketing