Aéroport de Zurich: plus de 450'000 passagers en mai

Zurich (awp) - La reprise se confirme à l'aéroport de Zurich, qui a vu transiter plus de 450'000 passagers au mois de mai, soit 10 fois plus qu'à la même période un an plus tôt, même si ce chiffre reste inférieur de plus de trois quarts (-83,4%) par rapport à mai 2019.

Plus de 80% des passagers (362'975) étaient locaux, contre 83'302 en transit. "L'envie de voyager et l'assouplissement des restrictions de voyage par de nombreux pays sont perceptibles à l'aéroport de Zurich", a indiqué l'exploitant du premier aéroport helvétique dans un communiqué diffusé jeudi dans la soirée.

Le nombre de mouvements d'aéronefs a décollé de 162,5% sur un an pour d'établir à 8043. Les décollages et atterrissages à Kloten demeurent inférieurs de deux tiers à ceux enregistrés deux ans plus tôt. Le nombre moyen de passagers par vol était de 92,6, en hausse de 44,0% par rapport à l'année précédente et le taux d'occupation de 53,8%, en progression de 18,8 points de pourcentage.

Au total, 33'644 tonnes de fret ont été traitées en augmentation de 78,0% par rapport à mai 2020, mais en repli de 11,6% par rapport à mai 2019.

Le chiffre d'affaires des commerces s'est établi à 20,1 millions de francs suisses durant le mois sous revue, en hausse de près de 1,5 fois sur un an, mais toujours faible par rapport à l'avant-crise (près de 54 millions en mai 2019).

buc/rp