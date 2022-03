Changement annoncé à la présidence de Flughafen Zürich pour 2023

Zurich (awp) - Le président du conseil d'administration de Flughafen Zürich, Andreas Schmid, ne se représentera pas à l'assemblée générale de 2023. Son successeur désigné, Josef Felder, sera proposé comme vice-président lors de la réunion des actionnaires du mois prochain.

Andreas Schmid préside l'exploitant du tarmac de Kloten depuis 2000, précise le communiqué publié jeudi. En 22 ans, l'entreprise "s'est développée avec succès", grâce notamment à "son travail exceptionnel et son engagement extraordinaire". Durant cette période, les centres commerciaux se sont étendus, le secteur immobilier a connu une croissance et les activités internationales se sont développées, mais le groupe a aussi connu des "crises graves comme la faillite du groupe Swissair et la pandémie de coronavirus".

Le conseil d'administration a désigné Josef Felder, directeur général de 2000 à 2007 de Flughafen Zürich, pour reprendre la présidence à partir de l'année prochaine. Il siège au sein du conseil depuis 2017 et sera proposé pour devenir vice-président dès avril de cette année.

Il compte aussi d'autres mandats notamment auprès de l'importateur automobile Amar et de l'exploitant de bateaux sur le lac des Quatre-Cantons, Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee.

