Flughafen Zürich: Credit Suisse baisse sa note à Mid A, perspective négative

Zurich (awp) - Les analystes de crédit de Credit Suisse ont abaissé la note de Flughafen Zürich à "Mid A" et confirmé la perspective "négative" après les résultats 2020 de la semaine passée. Ils notent que, malgré la forte réduction des coûts d'exploitation, la rentabilité de l'entreprise a souffert et que les coûts fixes restent relativement élevés pour assurer une exploitation minimale et sûre de l'infrastructure.

La production de cash-flow opérationnel a aussi souffert, ont commenté lundi soir les experts de la banque aux deux voiles. Il n'a pas été possible d'éviter un accroissement de l'endettement net.

Les analystes pensent que les chiffres clés de crédit ne retrouveront pas le niveau d'avant la pandémie ce qui explique leur note. Les incertitudes autour de la reprise du trafic aérien subsistent et justifient le maintien de la perspective "négative".

uh/ra/rp