Flughafen Zürich: nouveau bond des passagers en juillet

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a connu une nouvelle forte progression du nombre des passagers en juillet. En comparaison annuelle, la hausse a atteint 85% à 2'518'977 personnes.

Par rapport aux statistiques pré-Covid, le nombre de passagers du mois sous revue reste à 80% de celui de juillet 2019, indique jeudi l'exploitant aéroportuaire Flughafen Zürich. Dans son point de situation mensuel, la société affirme avoir atteint un pic journalier de voyageurs le 31 juillet, à 92'000 passagers, le niveau le plus élevé depuis l'éclatement de la pandémie.

Le nombre de passagers locaux a frôlé les 1,8 million en juillet, contre un peu plus de 731'000 pour les personnes en transit. Le nombre de mouvements s'est étoffé de 42% sur un an à quelque 21'600 atterrissages et décollages (+80% en comparaison à 2019). Les volumes de fret ont pris 13% sur un an (+5% sur trois ans) à près de 36'000 tonnes.

Le chiffre d'affaires des commerces présents dans l'aéroport s'est monté à 54,1 millions de francs suisses, amélioré de 56,3% par rapport à juillet 2021. Les boutiques hors-taxe ont généré plus des trois quarts de ces recettes mensuelles.

