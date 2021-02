Flughafen Zürich: pas de répit en janvier non plus

Zurich (awp) - La pandémie n''offre toujours aucun répit à Flughafen Zürich. L'exploitant du tarmac klotenois affiche en janvier un décrochage de fréquentation de 86,6% sur un an à 287'767 passagers. Le nombre de mouvements aériens a fondu de 73% à 5553 rotations. Le fret a un peu mieux résisté, avec un recul de 29% à 23'685 tonnes de marchandises, énumère le compte-rendu mensuel diffusé mercredi.

A noter que le mois de janvier en 2020 précédait encore l'éclatement de la crise sanitaire et constitue à ce titre une base de comparaison toute relative.

Le nombre moyen de voyageurs par aéronef a fondu de plus d'un tiers à 79,4, tandis que le taux d'occupation des sièges a chuté de plus d'un quart à 45,6%.

Au tarissement des visiteurs est venu s'ajouter une moindre propension de ceux qui restent à dépenser. En zone voyageurs, le chiffre d'affaires par individu a dégringolé de 20% à 17,80 francs suisses. En incluant les commerces ouverts à tous et en intégrant les activités commerciales du nouveau complexe "The Circle", les recettes commerciales totales n'ont atteint que 10,8 millions, contre près de quatre fois plus un an plus tôt.

Frappé de plein fouet par les restrictions de voyages imposées au printemps, puis par la réticence des voyageurs à prendre place dans l'espace confiné des avions, Flughafen Zürich avait essuyé sur l'ensemble de 2020 une évaporation de 73,5% de sa fréquentation à 8,3 millions de voyageurs.

jh/al