Flughafen Zürich peine en Bourse suite à une nouvelle baisse des passagers

Zurich (awp) - Le titre Flughafen Zürich faisait du surplace jeudi peu après l'ouverture du marché, suite aux derniers chiffres communiqués mercredi en fin de journée avec le nombre de passagers qui s'est effondré de 73,5% à 8,3 millions, alors que les mouvements d'avions ont périclité de 59,6%.

A 09h38 la nominative Flughafen Zürich était stable à 156,60 francs suisses, alors que l'indice élargi SPI perdait tout juste 0,08%.

Les analystes de la Banque Vontobel ne sont guère optimistes. Ils estiment que malgré les vaccins contre le Covid-19 et vu les restrictions aux frontières ainsi que les mesures de quarantaine ayant mis un terme à la demande, l'Europe sera plus touchée que la plupart des autres régions du monde. Avec l'introduction de nouveaux confinements et avec la voie incertaine empruntée par la reprise, l'établissement zurichois confirme sa recommandation "hold" sur le titre.

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les analystes notent que les nouvelles positives sur les vaccins et l'espoir d'une reprise générale du trafic aérien cette année ont fait monter en flèche le cours de l'action de l'aéroport de Zurich. Le titre s'est envolé de plus de 60% depuis son plancher de mars 2020. Il se trouve actuellement à moins de 10% par rapport aux niveaux précédant la crise pandémique et laisse présager une large reprise du trafic aérien. Pour toutes ces raisons ZKB se veut désormais prudente sur la nominative.

md/nj/al