Forte hausse de la fréquentation en janvier à l'aéroport de Zurich

Zurich (awp) - Poursuivant sur la reprise affichée l'an dernier, l'aéroport de Zurich a vu sa fréquentation décoller en janvier. Au regard du mois correspondant de 2021, le nombre de passagers accueillis sur le tarmac de Kloten a plus que triplé (+212%) à 898'094. Ce niveau est cependant resté inférieur de près de moitié - soit un repli de 42% - à celui affiché en 2019 avant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Sur le mois sous revue, le nombre de passagers locaux s'est inscrit à 622'334, alors que ceux en transit ont représenté 30,4% de l'ensemble, soit 271'978 voyageurs, indique jeudi Flughafen Zürich, la société en charge de l'exploitation de l'aéroport de Zurich.

Le nombre de mouvements aériens a pour sa part plus que doublé (+129,4%) par rapport à janvier 2021, soit 12'741 décollages ou atterrissages. Il a représenté 59,8% du niveau présenté sur le même mois en 2019. Le nombre moyen de passagers par vol a atteint 89,6 voyageurs, soit 12,9% de plus que douze mois auparavant. Le taux d'occupation des sièges a augmenté de 8,8 points de pourcentage pour s'établir à 54,4% en janvier.

Au total, 322'236 tonnes de fret ont été traitées à l'aéroport de Zurich en novembre, 36,1% de plus qu'un an plus tôt. Par rapport à novembre 2019, un repli de 8,2% a été enregistré.

vj/rp