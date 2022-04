Genève Aéroport prévoit 187'000 passagers lors du week-end pascal

Genève (awp/ats) - Les voyages en avion reprennent. Genève Aéroport s'attend à voir passer environ 187'000 passagers pendant les quatre jours du week-end pascal. Ce nombre correspond à près de 85% du niveau de Pâques 2019, avant la pandémie. L'aéroport de Zurich s'attend lui à environ 70'000 passagers par jour.

"Les gens ont à nouveau envie de voyager, de voir leur famille ou leurs amis. La reprise avait commencé aux vacances d'automne", a indiqué vendredi Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport, interrogé par Keystone-ATS. La plateforme aéroportuaire prévoit 46'000 passagers vendredi, près de 50'000 samedi, plus de 50'000 dimanche et 41'000 lundi.

Ces derniers temps, les destinations les plus prisées sont Londres, Lisbonne, Porto, Barcelone et Madrid, selon le porte-parole. Des vols avec des skieurs, en majorité britanniques, sont encore attendus.

Compte tenu de l'affluence et de la situation sanitaire dans certains pays, Genève Aéroport conseille aux passagers de venir trois heures à l'avance. Les voyageurs doivent vérifier les conditions d'entrée dans le pays de destination. "Nous recommandons aussi d'avoir un masque dans la poche. S'il n'est plus exigé à Genève Aéroport, certains vols et compagnies le demandent", a souligné M. Jeannerat.

70% de l'affluence normale à Zurich ___

L'aéroport de Zurich s'attend lui à quelque 70'000 passagers par jour. Cela correspond à environ 70% du nombre de passagers avant la pandémie, a indiqué la porte-parole Jasmin Bodmer, interrogée par Keystone-ATS. A titre de comparaison, l'aéroport a accueilli en moyenne 13'200 personnes par jour à Pâques il y a un an,

Selon Mme Bodmer, les voyages urbains vers Londres ou Amsterdam, mais aussi les vols vers Palma de Majorque ou Dublin sont particulièrement appréciés. Soixante compagnies aériennes au total desservent ces jours environ 190 destinations.

ats/rp