Berne (awp/ats) - Les trois aéroports nationaux ont vu le nombre de passagers augmenter lors du dernier semestre par rapport à celui de l'an dernier. L'affluence reste toutefois en deça de celle d'avant la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi le Service d'information pour les transports publics (Litra).

Au cours du semestre d'été 2023, les trois aéroports nationaux de Zurich, Genève et Bâle ont accueilli 30 millions de personnes, soit 6,4% de moins qu'entre mai et octobre 2019. L'écart par rapport à l'année d'avant la crise n'a toutefois cessé de diminuer. Ainsi, entre octobre 2023 et 2019, le déficit n'était plus que de 2,3%.

Par rapport à 2022, le nombre de passagers arrivant ou partant des trois aéroports suisses a en revanche augmenté de 15,7% durant le semestre d'été compris entre mai et octobre. L'aéroport de Zurich a connu la plus forte hausse (20,4%).

Le nombre de mouvements d'avion a quant à lui augmenté de 7% par rapport à l'année précédente, pour atteindre un peu plus de 278'000 décollages et atterrissages. Là aussi, le plus grand aéroport suisse, celui de Zurich, a connu la plus forte croissance, selon le communiqué.

La Litra s'attend à ce que le nombre de passagers et celui des mouvements aériens restent élevé dans les mois à venir. Toutefois, le nombre de passagers est habituellement un peu plus bas en hiver qu'en été.

Moins de fret transporté

Le tableau est tout autre pour le fret: les avions qui se sont rendus dans les aéroports suisses ou qui en sont partis ont transporté au total près de 267'500 tonnes de fret entre mai et octobre 2023. Cela représente une baisse de 10,3% par rapport à la même période de l'année précédente et de 15,4% par rapport au semestre d'été 2019.

C'est à l'aéroport de Zurich que la baisse du fret a été la plus importante, avec 11,9%. La Litra explique ce recul notamment par le ralentissement économique en Europe. Selon le service d'information, il est difficile d'évaluer l'évolution future. Et de "douter pour le moins d'une reprise rapide dans les mois à venir", peut-on lire dans le communiqué.

ats/vj