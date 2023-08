Flughafen Zuerich AG est une société basée en Suisse qui s'occupe de l'exploitation de l'aéroport de Zurich en Suisse pour le compte du gouvernement fédéral. La société propose un accès aux réseaux de transport internationaux, nationaux et régionaux. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : le secteur des opérations aériennes englobe la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure opérationnelle de l'aéroport ; le secteur de la sécurité aérienne couvre l'installation, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure de sécurité et tous les processus directement liés à la sécurité, ce qui comprend tous les systèmes, leur exploitation et leur entretien destinés à prévenir les actions de toute nature qui affectent la sécurité de l'aviation civile commerciale ; le secteur non aérien englobe toutes les activités liées au développement, à la commercialisation et à l'exploitation de l'infrastructure commerciale de l'aéroport de Zurich, et le secteur du bruit des avions.

