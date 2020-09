L'aéroport de Zurich continue de se redresser péniblement

Zurich (awp) - Le trafic passagers s'est légèrement amélioré en août à l'aéroport de Zurich, même si les chiffres publiés jeudi soir par la société d'exploitation Zürich Flughafen restent tragiquement en deçà de ceux enregistrés un an plus tôt en raison des nombreuses restrictions et incertitudes entourant le secteur aérien, terrassé par la crise sanitaire.

Au cours du mois sous revue, le principal aéroport du pays a accueilli 725'337 passagers. Cela représente certes une hausse de 5,3% par rapport à juillet, mais toujours une chute vertigineuse de 76,7% par rapport à août 2019.

Le nombre de passagers embarquant ou débarquant à Zurich a plongé de 72,3% en rythme annuel à 599'157, alors que celui des voyageurs en transit - soit 16,8% du total, contre 30,4% un an plus tôt - s'est effondré de 87,2% à 121'464.

Le nombre de mouvements d'aéronefs s'est établi à 10'852, soit 57,0% de moins en rythme annuel. Le nombre moyen de passagers par vol a chuté de 31,6% à 94,4 et le taux d'occupation de 25 points de pourcentage (pp) à 58,5%, précise Zurich Flughafen dans un communiqué.

L'aéroport a traité 21'098 tonnes de fret, soit 40,5% de moins qu'une année auparavant.

