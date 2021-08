L'aéroport de Zurich poursuit sa convalescence en juillet

Zurich (awp) - Flughafen Zürich, l'exploitant de l'aéroport zurichois, a poursuivi son redressement en juillet, après avoir été sévèrement impacté l'année dernière par les restrictions de voyages liées à la pandémie de coronavirus. Les chiffres sont cependant toujours nettement en-deça de ceux réalisés avant la crise.

Grâce aux départs en vacances et aux avancées sur le front des vaccinations, le nombre de passagers a bondi en juillet de 98,3% sur un an à 1,4 million de personnes. Comparé à juillet 2019, la performance est cependant encore inférieure de 56,7%, a précisé la société mercredi dans un communiqué.

L'aéroport zurichois a été en mesure de repasser la barre symbolique d'un million de passagers qu'il avait atteint la dernière fois en mars 2020, juste avant l'éclatement de la crise provoquée par le Covid-19.

Le nombre de mouvements d'avions a bondi de 54,7% comparé à juillet 2020 à 15'283 décollages et atterrissages. Par rapport au même mois de 2019, cet indicateur est cependant en retrait de 40,7%.

Au niveau du fret, Flughafen Zürich a enregistré une croissance des volumes de 47,3% à 31'701 tonnes (-15,9% par rapport à juillet 2019).

En matière d'activités commerciales - soit les recettes tirées notamment des boutiques, restaurants et cafés - l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires total de 34,6 millions de francs suisses pendant le mois sous revue, en forte hausse de 62,9% sur un an. Alors que les ventes côté hors-taxes ont bondi de 92,1% à 17,7 millions, elles ont crû de 40,5% à 16,9 millions pour les enseignes ouvertes au public. Ce dernier montant comprend le chiffre d'affaires réalisé par le nouvel espace commercial The Circle.

al/rp