L'aéroport de Zurich prêt à gérer l'afflux de voyageurs

Zurich (awp) - Flughafen Zurich est prêt à affronter la vague estivale, qui s'annonce importante. L'opérateur du tarmac zurichois a suffisamment de personnel pour faire face à la recrudescence du trafic aérien cet été, a-t-il indiqué lundi.

Au cours des prochaines semaines, le plus grand aéroport de Suisse verra défiler certaines journées d'affluence entre 80'000 et 90'000 passagers. La direction recommande de prévoir suffisamment de temps en amont et d'arriver jusqu'à trois heures avant le départ du vol.

"Généralement, nous avons suffisamment de personnel à l'aéroport à disposition", souligne l'entreprise. Toutefois, des retards sont possibles en raison de manque de main d'oeuvre dans les aéroports à l'étranger ou dans le contrôle du trafic aérien dans toute l'Europe. L'entreprise zurichoise et ses partenaires travaillent à limiter l'impact opérationnel de ces difficultés.

Ces derniers temps, les images d'aéroports bondés et les annulations de vols en raison de manque de personnel ont défrayé la chronique, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. La compagnie aérienne Swiss, comme d'autres en Europe, a dû annuler des centaines de vols cet été, car les collaborateurs ne sont pas assez nombreux.

La société spécialisée dans la gestion des passagers et des bagages au sol Swissport, qui offre ses services à plusieurs compagnies au départ de l'aéroport de Zurich, a d'ailleurs déjà émis des doutes dans la presse concernant sa capacité à absorber l'afflux attendu de voyageurs cet été. Des menaces de grève par ses employés ont en outre été rapportées, mais une porte-parole a assuré que le personnel était suffisant.

tv/kw/ol/jh