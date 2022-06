L'espace aérien suisse fermé à cause d'une panne informatique

Berne (awp/ats) - Une panne informatique chez Skyguide a nécessité la fermeture de l'espace aérien suisse mercredi matin jusqu'à 08h30. Quelques milliers de passagers ont dû patienter à Genève et Zurich, tandis que des vols étaient détournés vers des aéroports de pays voisins.

La panne informatique a été découverte vers 04h00, a indiqué Skyguide. La cause n'est pas encore connue. "Les investigations sont en cours", a précisé une porte-parole du contrôleur du ciel. Elle n'a pas pu dire combien de vols ont été touchés par la panne.

Par mesure de sécurité, l'espace aérien suisse a donc été fermé. Seuls les vols à vue étaient encore permis, a précisé à Keystone-ATS Urs Ryf, directeur de l'aéroport de Berne-Belp.

Jusqu'à 4 heures de retard

Au départ de Genève, quelque 2000 passagers de la première vague de vols, dès 06h00, étaient en attente de pouvoir embarquer avec plus de trois heures de retard, a expliqué le porte-parole de la plateforme aéroportuaire Ignace Jeannerat.

Un premier avion, de British Airway, a décollé de Cointrin vers 09h30. Les décollages auront deux à quatre heures de retard. Treize vols ont été annulés, a constaté un journaliste de Keystone-ATS sur place.

A Zurich, les vols ont aussi pu reprendre progressivement dès 08h30. Ils étaient prévus à 50% de capacité jusqu'à 09h30, puis à 75% de capacité ensuite. A 10h00, l'aéroport fonctionnait à nouveau à 100%, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'aéroport de Berne-Belp n'a pour sa part pas été concerné. Aucun vol aux instruments (IFR) n'était prévu mercredi matin, selon son directeur.

Aéroports voisins

Bien qu'il soit sous le contrôle aérien français, l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a été lui aussi impacté par la panne. Dans l'ensemble, peu de vols prévus en début de matinée ont pu décoller de Bâle-Mulhouse ou y atterrir, indique l'aéroport à Keystone-ATS. L'EuroAirport a néanmoins pu accueillir au moins deux avions de la compagnie Swiss qui auraient dû atterrir à Zurich.

Outre Bâle-Mulhouse, les avions en route pour la Suisse ont dû se rabattre sur des aéroports à l'étranger, en général les plus proches des vols concernés. Selon le portail Flight Radar, le vol Swiss en provenance de Dubaï a par exemple atterri ce matin à l'aéroport de Milan, tout comme le vol en provenance de Johannesburg.

La recherche de la cause de la panne informatique chez Skyguide bat actuellement son plein. Le Centre national de cybersécurité est également impliqué. Il est en contact avec Skyguide, a dit à Keystone-ATS une porte-parole du contrôleur aérien. Le contrôleur du ciel regrette cet incident et ses conséquences pour ses clients et partenaires ainsi que pour les passagers des deux aéroports nationaux.

ats/vj