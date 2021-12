Moitié moins de passagers aux aéroports suisses pour Noël

Genève/Zurich (awp/ats) - Les aéroports suisses connaissent un certain regain d'activité par rapport à 2020 pour les fêtes de fin d'année. Mais les hubs de Genève, Zurich et Bâle s'attendent toutefois à voir passer moitié moins de passagers qu'avant la pandémie.

A Cointrin, dimanche sera la journée la plus importante de la période et 33'000 passagers seront pris en charge. "C'est moitié moins que le trafic normal d'avant la pandémie", a indiqué vendredi Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport, interrogé par Keystone-ATS.

La plateforme s'attendait à 25'000 passagers vendredi, soit 40% du trafic de 2019. Le jour de Noël, qui est toujours le plus calme, 18'000 passagers devraient passer par Genève, selon les prévisions.

La plupart des pays ont durci les conditions d'entrée sur leur territoire pour limiter la propagation du variant Omicron. La France impose une quarantaine de dix jours aux personnes venant de Grande-Bretagne. Habituellement prisés par les amateurs de neige, les vols en provenance de Grande-Bretagne affichent un taux de remplissage très faible, de l'ordre de 35% à 38%.

"L'aéroport fonctionne normalement compte tenu des circonstances", note M. Jeannerat. La vérification du respect des mesures sanitaires du pays de destination se fait au check-in ou à l'embarquement.

A Zurich, le double qu'en 2020

A l'aéroport de Zurich, près de 34'000 passagers sont attendus chaque jour pendant la semaine de Noël, selon une porte-parole. En 2020, ils n'étaient que 17'000. En 2019, avant la pandémie, ils étaient environ 85'000 à la même période.

L'Euroairport de Bâle-Mulhouse prévoit quant à lui 40% du trafic de 2019 pendant les fêtes, a indiqué une porte-parole de l'aéroport. L'an passé, le trafic de fin d'année correspondait à environ 29% de celui d'avant la pandémie.

Depuis l'apparition d'Omicron et l'introduction de nouvelles restrictions de voyage, il règne une certaine insécurité, explique la porte-parole de l'aéroport trinational, ce qui a un effet négatif sur les réservations. Les nouvelles dispositions ont entraîné l'annulation ou le report de nombreux voyages prévus, selon elle.

Liaisons annulées

Dans ce contexte, certaines compagnies aériennes ont par ailleurs réduit leur offre. British Airways a supprimé tous ses vols au départ et à destination de Bâle-Mulhouse jusqu'à la fin de l'année.

Selon les indications des aéroports, les temps d'attente restent limités malgré les obligations liées au coronavirus et les contrôles supplémentaires. Les responsables appellent les passagers à bien se préparer et à se présenter suffisamment tôt au départ avec les documents requis valables, tels que le certificat Covid et le test PCR négatif.

ats/fr