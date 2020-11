Nouveau plongeon des passagers pour Flughafen Zürich en octobre

Zurich (awp) - L'exploitant aéroportuaire Flughafen Zürich a continué à souffrir en octobre de la chute du trafic aérien causée par la pandémie de coronavirus. Le nombre de passagers a fondu de 83,7% sur un an à 468'616 personnes. Le groupe a subi une chute de 92,2% des voyageurs en transit à l'aéroport de Zurich, précise-t-il mercredi soir.

Le taux d'occupation des sièges a plongé de 34 points de pourcentage à 46,3% et le nombre moyen de passagers par mouvement a été grandement amputé, passant à 78,4 de 134,4 personnes il y a douze mois.

Les chiffres d'affaires des commerces se sont inscrits à 16,5 millions de francs suisses, en recul de 68,9%. Les transactions se sont contractées de 81,3% pour la partie hors taxes. Une baisse de 50% est constatée pour les autres.

Dépenses réduites

L'aéroport de Zurich a inauguré récemment son nouveau centre commercial The Circle. Malgré les effets néfastes de la pandémie, près de 80% des surfaces font l'objet d'une pré-location. Aucune annulation ou coût supplémentaire n'est à attendre pour ce projet, précise le communiqué.

Pour les aéroports exploités à l'étranger, Flughafen Zürich s'attend à un rétablissement du trafic passager en raison du caractère très domestique des vols sur ces tarmacs. Le groupe dispose de concessions au Brésil, au Chili et en Inde.

Pour 2020, la direction table sur un nombre de passagers compris entre 8 et 9 millions de personnes, contre 31,5 millions l'année dernière. Le creux de la vague en termes de trafic sera atteint durant l'hiver, selon le groupe zurichois, qui reste "optimiste" à moyen terme sur les perspectives du secteur.

Flughafen Zürich a négocié avec son régulateur, l'Office fédéral de l'aviation civile, des allègements au niveau des charges imposées aux opérations de vol. Ceux-ci ne déploieront leurs effets qu'en avril prochain, prévient toutefois l'exploitant aéroportuaire.

Le groupe a déjà pris des mesures d'économie et espère réduire ses charges de l'ordre de 15% en 2020, en rythme annuel, grâce notamment au chômage partiel. Cette année, les investissements se monteront à 350 millions de francs suisses, dont une grande partie allouée à The Circle. Pour les exercices suivants, l'enveloppe se situera entre 200 et 220 millions par an.

A fin septembre, les liquidités de Flughafen Zürich s'élevaient à 500 millions, malgré un flux négatif de 30 à 35 millions par mois. Il faudra attendre l'année prochaine pour que cette situation bascule du côté positif.

fr/al