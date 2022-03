Près d'un million de passagers à l'aéroport de Zurich en février

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a vu son trafic passagers multiplié par quatre en rythme annuel au mois de février. Le niveau reste cependant toujours inférieur de plus de moitié par rapport à celui d'avant la crise pandémique.

Pendant le mois sous revue, 981'835 voyageurs ont utilisé le plus grand aéroport du pays, a indiqué la société d'exploitation Flughafen Zürich dans un communiqué diffusé jeudi après la clôture boursière. Près de trois quarts d'entre eux étaient des passagers locaux, alors que 26% étaient en transit pour une autre destination.

Le nombre de mouvements d'aéronefs - décollages et atterrissages - a plus que doublé (+145%) sur un an, à 111'566, mais reste à moins de deux tiers (59%) du niveau de février 2019. Le nombre de passagers transportés a rebondi de plus d'un tiers (+37%) à 111 par vol en moyenne, alors que le taux d'occupation est remonté à 67%, 22 points de mieux qu'un an plus tôt.

Le redressement du trafic passagers s'est également traduit par le rebond des recettes commerciales, à 26,0 millions de francs suisses, contre seulement 9,0 millions à la même période l'an dernier.

Plus de 35 tonnes de fret ont été traitées pendant le mois sous revue, 24% de plus qu'au même mois en 2021, mais seulement 3% de moins qu'en 2019.

