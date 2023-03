Près de 2 millions de passagers à l'aéroport de Zurich en février 13/03/2023 | 18:12 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a presque doublé son trafic passagers en rythme annuel au mois de février. Cependant, le niveau reste toujours inférieur à celui d'avant la crise pandémique, soit 85% du nombre de passagers enregistré le même mois en 2019. Pendant le mois sous revue, 1,73 million de voyageurs ont utilisé le plus grand aéroport du pays, soit une augmentation de près de 77%, a indiqué la société d'exploitation Flughafen Zürich dans un communiqué diffusé lundi après la clôture boursière. Près de 1,2 million d'entre eux étaient des passagers locaux, alors que 31% (530'160) étaient en transit pour une autre destination. Le nombre de mouvements d'aéronefs - décollages et atterrissages - a progressé de 37% sur un an, à 15'810, mais ne représente que 80% du niveau de février 2019. Le nombre de passagers transportés a continué d'augmenter de 16% à 129 par vol en moyenne, tout comme le taux d'occupation à 78%, soit 11 points de plus qu'un an plus tôt. Près de 32 tonnes de fret ont été traitées, soit un recul de 10% par rapport au même mois en 2022, et 13% de moins qu'en 2019. Quant aux ventes des commerces sis dans l'aéroport, elles ont atteint 38,4 millinos de francs suisses durant le mois sous revue, en hausse de 47,4% sur un an. ib/rp

© AWP 2023

