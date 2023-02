Swiss supprime plusieurs vols vers l'Allemagne vendredi

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Swiss a annoncé jeudi la suppression de nombreux vols à destination de l'Allemagne pour la journée de vendredi. La filiale de Lufthansa fait face à la grève engagée par le syndicat allemand Verdi, touchant l'aéroport de Zurich et celui de Genève.

Les vols en partance de Zurich et Genève et à destination de Francfort, Stuttgart, Hambourg et Hanovre seront annulés, prévient la compagnie aérienne Swiss.

"Environ 3000 passagers sont concernés par ces perturbations et sont informés par le biais des informations de contact enregistrées lors de la réservation", explique la porte-parole du groupe à l'agence AWP.

Seuls les décollages vers Berlin et Düsseldorf seront opérés de façon régulière, précise-t-elle.

ib/rq