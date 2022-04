Trafic aérien: week-end pascal moins chargé que prévu à Genève Aéroport

Genève (awp/ats) - Genève Aéroport a finalement vu passer près de 180'000 passagers pendant les quatre jours du week-end pascal. Ce nombre correspond à environ 75% à 82% du niveau du trafic de Pâques 2019. La plateforme tablait sur 187'000 passagers.

La fréquentation exacte de lundi ne sera connue que mardi, a indiqué lundi à Keystone-ATS Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport. La plateforme aéroportuaire a constaté une reprise des voyages en avion lors des dernières vacances d'automne, après des mois de pandémie de Covid-19.

Genève Aéroport recommandait aux voyageurs de se présenter trois heures à l'avance, compte tenu de l'affluence et des restrictions sanitaires dans certains pays. Selon M. Jeannerat, la gestion des files d'attente a été très bonne vendredi, samedi et dimanche. En revanche, il y a eu des congestions avec des retards lundi matin et après-midi au niveau de la sûreté opérée par un sous-traitant.

70% de l'affluence normale à Zurich

L'aéroport de Zurich s'attendait lui à quelque 70'000 passagers par jour. Cela correspond à environ 70% du nombre de passagers avant la pandémie, a indiqué la porte-parole Jasmin Bodmer, interrogée par Keystone-ATS. A titre de comparaison, l'aéroport a accueilli en moyenne 13'200 personnes par jour à Pâques il y a un an.

Selon Mme Bodmer, les voyages urbains vers Londres ou Amsterdam, mais aussi les vols vers Palma de Majorque ou Dublin sont particulièrement appréciés. Soixante compagnies aériennes au total desservent ces jours environ 190 destinations.

ats/rp