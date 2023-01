Trafic passagers plus que doublé en 2022 à l'aéroport de Zurich

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a accueilli l'année dernière 22,6 millions de passagers, à comparer aux 10,2 millions enregistrés en 2021. Le trafic reste cependant à 72% de son niveau de 2019, dernier exercice non affecté par la pandémie de coronavirus.

Sur le seul mois de décembre, le nombre de passagers ayant transité par la principale plateforme aéroportuaire du pays a été de 1,9 million, 80% de plus qu'un an plus tôt, et 82% du niveau de 2019, a précisé l'exploitant Flughafen Zürich dans un communiqué diffusé après la clôture boursière.

Sur l'ensemble de 2022, le nombre de décollages et d'atterrissages a bondi de près de deux tiers (+63%) à 216'584. Les mouvements d'aéronefs sur le tarmac zurichois sont revenus à 79% de ceux observés avant la pandémie. Un peu plus de 422'000 tonnes de fret ont été traitées, soit 7,4% de plus que lors de l'exercice précédent.

buc/rp