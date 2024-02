Fluidomat Limited est une entreprise spécialisée dans les raccords hydrauliques et autres pièces détachées. La société fabrique une gamme de coupleurs de fluides à vitesse fixe et à vitesse variable. Ses produits comprennent des raccords à vitesse fixe et remplissage constant, notamment Fluidomat SM, SMD, SM-DX ; Fluidomat HF, HFD, HF-DX ; Fluidomat T-12 ; Fluidomat SMP ; Fluidomat HD-P ; Fluidomat SM/HF-AR ; Fluidomat SF ; Fluidomat CBSF, et Fluidomat WF ; des raccords à vitesse variable contrôlés par boucle ; FNCT Fill Control Coupling, et HLN pour l'entraînement des moteurs à combustion. Elle propose des produits pour diverses applications, notamment des pompes de différents types et des compresseurs ; des cribles vibrants ; des machines minières ; des basculeurs de voitures et de wagons ; des élévateurs à godets ; des torons de tréfilage et des câblages ; des déchiqueteuses ; des machines de construction ; des mélangeurs et des véhicules de combat. La société est présente dans divers secteurs, notamment la fabrication d'usines et de machines, les centrales électriques, l'extraction de charbon, de lignite et de minerai, l'industrie métallurgique, le papier et la pâte à papier, l'industrie sidérurgique, ainsi que les usines d'engrais et de produits chimiques.

Secteur Machines et équipements industriels