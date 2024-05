Fluidra, S.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements pour piscines. Par ailleurs, le groupe développe une activité de production et de vente d'équipements destinés au traitement de l'eau. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements et accessoires pour piscines (80,2%) ; - équipements de traitement d'eau (17,6%). En outre, Fluidra, S.A. propose des systèmes de conduite des fluides ; - autres (2,2%) : notamment systèmes de contrôle d'irrigation. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (26,7%), Europe (13,7%), Amérique du Nord (43,6%) et autres (16%).

Secteur Produits de récréation