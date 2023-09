Fluor Corporation est une société holding qui fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction (EPC), de fabrication et de modularisation, ainsi que de gestion de projets. Ses segments comprennent les solutions énergétiques, les solutions urbaines et les solutions de mission. Le segment Energy Solutions fournit des solutions au marché de la transition énergétique, y compris la décarbonisation des actifs, la capture du carbone, les combustibles renouvelables, la valorisation énergétique des déchets, les produits chimiques verts, l'hydrogène, l'énergie nucléaire et d'autres sources d'énergie à faible teneur en carbone. Le segment des solutions urbaines fournit des services d'IAC et de gestion de projet aux secteurs des infrastructures, des technologies avancées et de la fabrication, des sciences de la vie et des mines et métaux, ainsi que des services de recrutement de personnel professionnel. Le segment Mission Solutions se concentre sur les agences fédérales à travers le gouvernement des États-Unis et les opportunités internationales et comprend le département de l'énergie, le département de la défense, l'agence fédérale de gestion des urgences et les agences de renseignement.

Secteur Construction et ingénierie